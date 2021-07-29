Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı...
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat