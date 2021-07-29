Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı...
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı...

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı...
Anadolu Ajansı / Metin Bolat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Bolat

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini...
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Manavgat'taki orman yangını) Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların...
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı... - Haberler
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