Son dakika... DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Bekir Kaya (63) yaşamını yitirdi.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Bekir Kaya (63) yaşamını yitirdi.

Burdur'da Bağlar Mahallesi Topraklık Caddesi'nde 15 AAZ 355 plakalı kamyonetiyle ilerleyen Bekir Kaya, kalp krizi geçirdi. Kaya'nın kamyoneti refüje çarparak durdu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Son dakika... DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Son dakika... DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Son dakika... DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title