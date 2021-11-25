Son dakika... DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ
Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Bekir Kaya (63) yaşamını yitirdi.
BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - Burdur'da kamyonetiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren Bekir Kaya (63) yaşamını yitirdi.
Burdur'da Bağlar Mahallesi Topraklık Caddesi'nde 15 AAZ 355 plakalı kamyonetiyle ilerleyen Bekir Kaya, kalp krizi geçirdi. Kaya'nın kamyoneti refüje çarparak durdu. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.