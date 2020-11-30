Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı

30.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:09

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı Bursa'da kontrolden çıkan aracın refüjdeki tabelalara çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan aracın refüjdeki tabelalara çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde, Etibank kavşağında bugün saat 11.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 16 LG 625 plakalı aracı ile terminal yönüne doğru hareket halinde olan Tolga Çedgir, dönüş sırasında hakimiyetini kaybederek refüjdeki reklam tabelalarına çarptı. Sürücü elinde bir sıyrıkla kazayı atlattı. Kaza ise saniye saniye kaydedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Kritik toplantı öncesi dikkat çeken açıklama: Daha sert tedbirlerin zamanı geldi
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
İnternetten tanıştığı kadını evinde misafir etti! Başına gelenlerden sonra savcılığa koştu
İnternetten tanıştığı kadını evinde misafir etti! Başına gelenlerden sonra savcılığa koştu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖÇMEZ

İlgili Haberler

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, metrelerce takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, metrelerce takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay hattının elektrik direğine çarparak durabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Garo Paylan Osman Kavala Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Ajda Pekkan Serdar Ortaç Burcu Esmersoy Emel Müftüoğlu
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 15:09:48. #1.14#
title