Son Dakika: "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen, görevinden uzaklaştırıldı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yöneltmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir." ifadelerini kullanıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada ise öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını belirtilmişti. Bakanlık, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

İDDİALAR NEYDİ?

İddialara göre; Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda, görev yapan M.K. adlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedi.

Bazı öğrencilerin parmak kaldırmasının ardından öğretmenin, "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını sorduğu iddia edildi. Ardından M.K'nin "Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

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