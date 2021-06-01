Son Dakika | Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar
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Son Dakika | Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Son Dakika | Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sivas'ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Sivas'ta dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir çete jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Antınyayla ve Şarkışla ilçelerinde dilenci olarak girdikleri evleri soyan bir şebeke Sivas'ın Kangal ilçesinde girdikleri evden çaldıkları ziynet eşyaları ve paralarla yakalandı. Girdikleri çok sayıda evden para ve ziynet eşyası çalan biri çocuk 4 kişi Kangal ilçesinde Jandarma ekiplerinin titiz takibi sonucu suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri hırsızların girdikleri evden çaldıkları paraları ev sahibi M.S.'ye teslim edildi. - SİVAS

Son Dakika | Dilenci olarak girdikleri evleri soyuyorlardı, jandarmaya yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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