Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sera işçisi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sera işçisi hayatını kaybetti.

Ramazan Genç'in (55) kullandığı 07 FN 031 plakalı traktör, Yanköy Mahallesi'nde devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Genç'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Genç'in cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü
Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü
Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü
Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü
Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü
Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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