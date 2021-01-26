SON DAKİKA DEPREM! Suriye'de deprem oldu! Suriye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

Son Dakika Suriye'de deprem meydana geldi. İlk olarak 4.2 büyüklüğünde ardından yaklaşık 1 saat sonra 5.3 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Peki, Suriye'de nerede deprem oldu. Depremin merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü ve derinliği kaç?

Suriye'deki depremin ardından merkez üssü merak edildi. Suriye'de nerede deprem oldu? Merkez üssü neresi? Kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Tüm bilgiler haberimizde.

26 OCAK SALI NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathane verilerine göre Suriye'nin Haseki kentinde 2 deprem meydana geldi. İlk olarak 4.2 büyüklüğünde ardından yaklaşık 1 saat sonra da 5.3 büyüklüğünde (AFAD'a göre 5.2 büyüklüğünde) deprem oldu. Depremin merkez üssü " Al-Hasakah" kenti olarak belirlendi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Deprem'in merkez üssü Suriye'nin Haseki kentidir.Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir.

SURİYE'DE DEPREM Mİ OLDU? (AFAD VERİLERİ)

AFAD'ın verilerine göre Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 26 Ocak Salı saat 14:17:38 civarında gerçekleşti.

26 OCAK SALI AFAD SON DEPREMLER

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SURİYE'DE DEPREM Mİ OLDU? (KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ)

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Suriye'nin Al-Hasakah kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 26 Ocak Salı saat 14:17:43 civarında gerçekleşti. Ek olarak saat 13:02 sularında aynı kentte 4.2 büyüklüğünde daha depreme geldi.

26 OCAK SALI KANDİLLİ SON DEPREMLER

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