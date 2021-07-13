Son Dakika: Delta Varyantı vaka sayısı! Delta varyantı nedir?

Delta virüsüne ilişkin son durum sorulan Bakan Koca, "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu." diye konuştu. Son Dakika: Delta Varyantı vaka sayısı! Delta varyantı nedir?

Pandemi devam ederken virüsü engellemeye çalışan ve bir yandan da yeni varyantlarla ilgili incelemeler yapan araştırmacılar son olarak Delta varyantını mercek altına aldılar. Vaka sayılarında görünen artış sonrasıDelta Varyantı vaka sayısı! Delta varyantı nedir?

DELTA VARYANTI VAKA SAYISI

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada Delta varyantı vaka sayısının 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. 36 ilde Delta varyantı görülürken Bakan Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, yüzde 20'lere yakın bir artışın olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son dönemde özellikle çarşambadan itibaren düşmesi gereken vakaların düşmediği, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu gördüklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti: "Vaka sayılarında beklediğimiz düşüşün olmadığını ve bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz. Özellikle bu artışlar daha çok aşılama oranının düşük olduğu yerlerde kendisini gösteriyor. Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi bazı illerimizde, Doğu ve Güney Doğu'da, daha doğrusu genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artışın olduğunu görüyoruz. O nedenle bayrama kadar o bölgelerde daha yoğun aşılama gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DELTA VARYANTI NEDİR?

Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir. Delta varyantı da corona virüsüne mutasyon geçirmiş türleri arasında yer alıyor.