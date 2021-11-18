Son Dakika: Danıştay itirazları reddetti, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu - Haberler
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Son Dakika: Danıştay itirazları reddetti, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygundur" denildi.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin durum, Danıştay'a taşınmıştı. Başvuruyu bugün değerlendirmeye alan Danıştay, kararını verdi. Buna göre Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini ön gören Cumhurbaşkanı kararına yapılan itiraz reddedildi.

"HUKUKA UYGUNDUR"

Danıştay tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik karar, hukuka uygundur. Bu nedenle itiraz reddedilmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadeleye yönelik sözleşmedir. Türkiye, bu sözleşmeden çıkma kararı almıştır.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (6)
Burak Ergül:Kadın erkek eşitliği kavramı erkekleri ezmeye dönüştü. Batıda erkekler doğuda kadınlar eziliyor artık . Kanunlar cinsiyetçi yaklaşmamalı her cinsiyete eşit mesafede olmalı . Pozitif ayrımcılık demek ayrım yapmak demek ayrımın pozitifi negatifi olmaz . Devlet bireylere eşit olur .
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Mehmet kuru :çok doğru İSABETLİ bir karar. GAYRİ MÜSLİMLERDEN , BATIDAN ALACAĞIMIZ AHLAKİ DEĞERLERLER YOKTUR. İslamın verdikleri güzellikleri alalım . kadınlar bizlere Allahın emenatidir. kız çocukları cennetimizdir.
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Hek Tor:12 yasinda bir ciragim var, cirak dediysek iste okul haricinde sadece 1 saatligine getir götür isleri yapar, cani cekeni verdigim üc bes ile satin alir... Ne dersem "Haklisin usta" der, ne yaparsam "Cok güzel yapmissin usta"yi konduruverir. Denemek icin en berbat seyi yaptigimda da "Ellerine saglik, bomba gibi olmus ustam" deyip cikiverir. Vallaa anlayamadim, benden korkusundan mi yoksa bana yagciligindan mi böyle bir türlü cikaramadim. Arkadaslar bana bir fikir verin yaaaa.
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