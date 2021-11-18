Son Dakika: Danıştay itirazları reddetti, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını hukuka uygun buldu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin durum, Danıştay'a taşınmıştı. Başvuruyu bugün değerlendirmeye alan Danıştay, kararını verdi. Buna göre Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini ön gören Cumhurbaşkanı kararına yapılan itiraz reddedildi.

"HUKUKA UYGUNDUR"

Danıştay tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik karar, hukuka uygundur. Bu nedenle itiraz reddedilmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi ya da tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadeleye yönelik sözleşmedir. Türkiye, bu sözleşmeden çıkma kararı almıştır.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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