Son dakika: DALGIÇ POLİSLERDEN KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI

Bir son dakika haberine göre MERSİN'de dalgıç polisler 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle suda Türk bayrağı açıp, deniz dibindeki kirliliği görüntüledi.