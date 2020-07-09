Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyanın kapatılması yönünde bir plan olmadığını ancak düzenleme için uzlaşma ortamı oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı ile ilgili de konuşan Kalın, "Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir" dedi.

Kalın, Ayasofya ile ilgili tartışmalarla ilgili de "İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez.Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şu açıklamaları yaptı:

(Sosyal medya) Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır.

Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu.

(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir.

(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez.Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir.