Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüse yakalandı. AK Parti'nin dünkü grup toplantısında salonda olan Oktay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fuat Oktay'ın yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) testi pozitif çıktı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Fuat Oktay'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GRUP TOPLANTISINDA SALONDAYDI

Öte yandan Oktay, dün Meclis'te düzenlenen AK Parti'nin grup toplantısında salondaydı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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