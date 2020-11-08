Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek

08.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:32

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'nin yeni başkanı olan Joe Biden ile ilgili olarak, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"Herhangi bir ülkede seçim olduğunda, herhangi biri değiştiğinde bizim için bir şey değişmez. Türkiye'nin kendi menfaati, dış politikası vardır. ABD'de çok ilginç bir seçim süreci işledik. Türkiye açısından bir şey değişmez. İletişim kanalları yine aynı şekilde işleyecektir. Bir geçiş süreci olacaktır tabii.

"YAKINDAN İZLEMEK GEREKİYOR"

Biden'ın seçim beyannamesinde önceki dönemde başlatılan çalışmaların yine devam edebileceği şeklinde bazı şeyler görüyoruz. Ama başkanlığı aldıktan sonra politikaları daha da netleşir, yakından izlemek gerekiyor.

"BEKLENTİMİZ TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARDAN UZAK KALINMASI"

Bizim Amerika'yla bölgesel sorunlarımız var. Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan-Ermenistan bunun içerisinde. Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri. Bütün bunlar bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yeni yönetimin tavrı tabii ki bizi etkileyecektir, ilgilendirecektir. Bunu çok yakinen takip ediyoruz. Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan uzak kalınması"

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Mesut Yılmaz Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Halil Sezai Türkan Şoray İzzet Yıldızhan
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Türk Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 13:32:29. #1.15#
title