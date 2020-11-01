Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz-...
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz-...

01.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:13
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan

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