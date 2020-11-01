Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz-...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz.