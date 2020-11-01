Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz-...
01.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:13
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan