Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da cenaze törenine katıldı

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu İlim Öğrenenler Vakfı Kurucu Mütevelli Heyetinde yer alan Osman Yılmaz için Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Yılmaz için Güneysu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da çok büyük himmet ve gayretleri olan, 75 yıllık ömründe özellikle devlete hizmetteki çabalarıyla nam salmış bir hocayı Hakk'a uğurladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz camimizin yapımında Osman Hoca'mızın gayretlerine, özellikle hizmetlerine şahidim. Bu camimizin yapımında Osman Hoca'mızın kapı kapı nasıl dolaştığını bilirim. Gerek yetiştirdiği talebeleri gerek şuradaki emekliliğine kadar olan süreçte verdiği gayretleri, bunların hepsinin şahidiyiz, biliyoruz. Tabii aynı ilçenin birer evladı olmak hasebiyle de bugün en azından cenaze namazına yetişmek, cenaze namazında bulunmak bizlere de nasip oldu. Bundan dolayı da ayrıca mutluyum, memnunum. Rabb'im bizlere sevgili habibinin özellikle sancağı altında bulunmayı nasip etsin. Rabb'im hepimize bu sancağın altında bulunmayı nasip etsin."

"Kullu nefsin zaikatul mevt. Sümme ileyna turceun" ayetini okuyan Erdoğan, "Bu en büyük ilahiye hepimiz müntesibiz. Vakti saati geldiğinde, bir an ne ileri, bir an ne geri. Böyle bir yetkimiz, tasarrufumuz yok. O an geldiğinde hepimiz ona uyacağız. Yeter ki imanla, Kur'an'la bunu yerine getirmiş olalım. Bütün aileye özellikle şahsım, ailem, milletim adına sabırlar niyaz ediyorum. İslam ümmeti olarak da arkadaşlar, kardeşler az önce bizler tezkiyemizi Rabb'imize zaten yaptık. Bu tezkiye üzere Rabb'im bizleri inşallah sevgili habibine komşu eylesin." diye konuştu.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan