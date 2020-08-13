Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili konuştu. Erdoğan, "Eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik. Bugün ilk cevabı aldılar" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis'e Yunanistan tarafından gelebilecek bir saldırıya ilişkin, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik" açıklamasını yaptı.

"BUGÜN İLK CEVABI ALDILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuştu. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimle ilgili konuşan Erdoğan, "4 bir yandan eline geçirdikleri her malzemeyle yüklendiler. Artık içeride ve dışarıda çok daha sert, çok daha sinsi bir mücadelenin içine giriyorduk. Gezi olaylarıyla sokakları işgale, 17-25 Aralık Emniyet Yargı darbesiyle milli iradeyi gasp etmeye, çukur eylemleriyle mahalleleri bölmeye çalıştılar. PKK'sından DHKPC'sine varana kadar üstümüze saldılar. Bizim Oruç Reis'imize saldırmayın dedik, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" ifadelerini kullandı.