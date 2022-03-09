Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti

AA - Atakan Çelik - Politika
 - Güncelleme:
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından yaptığı ziyarete, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bazı AK Parti yöneticileri de eşlik etti.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

AA / Atakan Çelik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title