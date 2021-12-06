Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları...
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım"
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet