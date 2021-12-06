Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları...

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı) Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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