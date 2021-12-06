Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım"

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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