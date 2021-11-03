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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çirkin paylaşımlara suç duyurusu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlarla sosyal medyanın gündeminde ilk sıraya oturdu. Sosyal medya hesabı Twitter'da "ölmüş" etiketi altında bu iddialar paylaşılınca Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti ve 30 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu gelişmenin ardından CumhurbaşkanıErdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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