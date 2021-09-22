Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika habere göre NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
NEW YORK (AA) - NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri