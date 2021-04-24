Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metina operasyonunun komuta merkezine bağlandı
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metina operasyonunun komuta merkezine bağlandı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne bağlandı. Erdoğan, "Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgesine yönelik geniş çaplı yeni bir harekat başlattı. Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Ankara'daki Harekat Merkezi'nden yönetiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı ve kararlılık mesajı verdi.

"KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR MÜCADELE DEVAM"

Erdoğan mesajında, "Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir. Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metina operasyonunun komuta merkezine bağlandı
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