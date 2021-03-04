Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar."

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar.