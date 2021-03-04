Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar."
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar."

04.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:32
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar daha temel belediye hizmetlerinin bile altından kalkamıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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