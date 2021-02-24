Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak

24.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta reform mesajından sonra başlanılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda sona gelindi. Erdoğan hazırlanan taslakları kabul ederken, 2 Mart'ta Beşetepe'de yapacağı açıklama ile kamuoyunu bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından reform sürecinin başlatılmasının ardından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda sona gelindi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

BEŞTEPE'DEKİ TÖRENLE KAMUOYUNA DUYURULACAK

Hukukta reformların çatısını oluşturacak olan İnsan Hakları Eylem Planı, 2 Mart Salı günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de düzenlenecek törende kamuoyuna tanıtılacak. İnsan Hakları Eylem Planı'nda 9 amaç ve 49 hedef, 300'ü aşkın plan olacak.

HAK VE HÜRRİYETLER KORUMA ALTINA ALINACAK

Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Planda, hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor.

BEKÇİLERE ÖZEL EĞİTİM

Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

KADINA ŞİDDET

Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

BOŞANMA DAVALARI

Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay'da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.

GIDA GÜVENLİĞİ

Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.

İlgili Haberler

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılını reform yılı haline dönüştüreceğiz
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılını reform yılı haline dönüştüreceğiz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Prens Harry Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mart'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 11:25:49. #1.16#
title