Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz

29.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:33

Son dakika! Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyat artışları konusunda vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz. Bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kafe ve restoranlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Lokantaları gözetme kararımız var" ifadelerine yer verdi.

"DESTEKLERİ 3 AY VERME KARARI ALDIK"

Gerekse okullar, gerekse restoranlar ve açık mekanlar ile ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettiklerini belirten Erdoğan "Bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lira ile 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay verme kararı aldık. Bu adımla birlikte de çok ciddi bir yükü de üzerimize almış bulunmaktayız. Şu anda küçük esnafımızı da yalnız bırakamayız" dedi.

"ÇOK CİDDİ FİYAT FARKLARI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Gerek sebzede gerek meyvede, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız çok yoğun bir çalışmanın içerisinde. Biz vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Kırmızı ve beyaz ette de süreci takip ediyoruz. Ben buradan bütün bu esnaflarıma sesleniyorum, siz bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkı ile yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin".

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz

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