Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Edirne Deneyap Atölyeleri'ni canlı bağlantı ile açtı
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Edirne Deneyap Atölyeleri'ni canlı bağlantı ile açtı

26.09.2020 18:32 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:36
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Edirne Deneyap Atölyeleri'ni canlı bağlantı ile açtı

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te düzenlenen Teknofest etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin de aralarında bulunduğu 30 ilde oluşturulan Deneyap Atölyeleri'nin canlı bağlantı ile açılışını yaptı.

GAZİANTEP'te düzenlenen Teknofest etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin de aralarında bulunduğu 30 ilde oluşturulan Deneyap Atölyeleri'nin canlı bağlantı ile açılışını yaptı.

Gençlik Merkezleri'nde oluşturulan Deneyap Atölyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te düzenlenen Teknofest etkinlikleri kapsamında canlı yayınla Edirne Valisi Ekrem Canalp ve gençler tarafından açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından 30 ilde Deneyap Atölyeleri'nin açılışı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, canlı bağlantıda yaptığı konuşmada, "Serhat ilimiz Edirne'de geçen 11 aylık dönem içerisinde sadece yerel imkanlarımızla 156 tasarım ve beceri atölyesini faaliyet geçirdik. Bunlardan 33 tanesi Robotik Kodlama, 36 tanesi Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik, 65 tanesi de Akıl ve Zeka Atölyesi'dir. Şu anda bu atölyelerden 62 bin öğrenci faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Sizlerin sağlamış olduğu imkanlarla, sizden aldığımız enerji ile üretmeye çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.?Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 ilde faaliyete geçen Deneyap Atölyeleri'ni illerin valileri ve gençlerle birlikte canlı yayında kurdele keserek açılışını yaptı.


Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Edirne Deneyap Atölyeleri'ni canlı bağlantı ile açtı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Edirne Deneyap Atölyeleri'ni canlı bağlantı ile açtı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Edirne Deneyap Atölyeleri'ni canlı bağlantı ile açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rusul ORUÇOĞLU

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