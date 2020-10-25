Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef...
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef...

25.10.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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