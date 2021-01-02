Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi: Nisan ayında kullanıma hazır hale getirmiş olacağız

Son Dakika! Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en geç nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katıldığı Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizin batı, doğu, kuzey güney aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Kömürhan Köprüsü kendi alanında dünyanın en büyük 4'üncü projesi olma özelliğini taşıyor. Tasarımından inşasına kadar yüzde yüz yerlidir. Bu eser ülkemizin mühendislik alanındaki günü ve kabiliyetlerinin sembollerinden biri olacaktır. Projenin bölgenin kalkınması, gelişmesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum.

"İNŞALLAH CAN KAYIPLARI YAŞANMAYACAK"

İnşallah Fırat'ın azgın sularında can kayıpları yaşanmayacak. Bu eser bölgedeki ulaşım yatırımlarından sadece biridir. Malatya Havalimanı'na yeni bir terminal binası yapıyoruz. Aynı şekilde Elazığ Havalimanı'nı yine büyütüyoruz.

"AYASOFYA'NIN AÇILMASINDAN BAŞÖRTÜSÜNE KADAR HABİS SİYASETİN İZLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet hala varlığını sürdürmektedir. Bunlar atılan hayırlı adımlardan da rahatsız oluyorlar. Bunlar hukukta, demokraside, özgürlükte Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın açılmasından, başörtüsü konusuna kadar bu habis siyasetin izlerini görüyoruz.

"BİZ YAPTIKLARIMIZ İLE ÖNE ÇIKIYORUZ"

Biz yaptıklarımız ve yamayı taahhüt ettiklerimiz ile öne çıkıyoruz. 2020'de de hizmet siyasetinden taviz vermedik. Sağlıkta son bir yılda toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve 10 ek binayı hizmete sunduk.

"BİZ EN ZOR ŞARTLARDA HİZMET PEŞİNDEN KOŞTUK"

Fatih Sondaj gemimizin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin sevincini milletimizle birlikte yaşadık. Pek çok tesisin açılışını yaptık. Biz en zor şartlarda bile hizmet ve eser üretmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğü, güvenliği ve refahını güçlendirmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız.

"NİSAN AYINDA AŞILARIMIZI KULLANIMA HAZIRLAYACAĞIZ"

Elbette 2020 tüm insanlık gibi ülkemiz için de zor bir yıl oldu. Güvenlikte ekonomiye her alanda ciddi sınamalarla karşılaştığımız bir dönemde koronavirüs salgınını yükünü de omuzlamak zorunda kaldık. Salgının verdiği zararı kapatmak için milletimizin yaralarını sardık. 2021'i her anlamda yeni bir şahlanış yılı olacak, bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz aşılarla salgını aşacağımıza inanıyorum. En geç nisanda kendi aşılarımızı kullanıma hazırlayacağız. Salgının gündemimizden çıkması ile asıl gündemimize yoğunlaşabileceğiz.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ"

Küresel ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi daha öne çıkarmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacak. Ülkemizin yükselişini içeride terör dışarıda yaptırımlarla kesemeyenler proje gündemlerle önümüzü kesmeye çalışmaktadırlar. Hamdolsun milletimiz bu senaryolara izin vermiyor.

İnşallah 2021'i de bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gerekli adımları milletimizle birlikte atacağız"