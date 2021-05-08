Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

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Son dakika: İsrail'in dün akşam Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırmasıyla 205 Filistinli yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından İbranice dahil 4 dilde mesaj yayınlayıp, "İsrail'in ilk kıblemize gerçekleştirdiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" tepkisini gösterdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 DİLDE DAHA PAYLAŞTI

Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.