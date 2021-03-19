Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Biden'ın Putin'e katil demesiyle ilgili yöneltilen soruya "Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Sayın Putin çok şık bir cevap vermek suretiyle gereğini yapmıştır." yanıtını verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Şu anda bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var. Biz tabii bu sürece yönelik Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB'den beklentilerini bunun yanında da AB ile ilgili olarak gerek Gümrük Birliği gerek vize konusu gibi birçok konu var ki bunları tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız.

"TABİ Kİ KABUL EDİLEBİLİR BİR SALDIRI DEĞİL"

Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK KONUŞMA ADETA 2023'ÜN MANİFESTOSU"

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum.

"KONGRELERİMİZİ ZOR ŞARTLARDA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi tüm bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bununla birlikte İnşallah 2024 ve bundan sonrasında devam edecektir."



