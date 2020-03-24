Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların tatil edilmesinin uzatılmasıyla ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesinin dinlenilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle bakanlarla görüntülü görüşme üzerinden gerçekleştirdiği çalışmanın videosu yayınlandı. Videoda Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı arasında okulların tatilinin uzatılmasıyla ilgili bir konuşma gerçekleşti.

"OKULLARIN TATİLİNİN UZATMAK İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında okulların tatil edilmesiyle ilgili şu diyalog geçti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bilim Kurulu'yla görüşüp tatili uzatmak istiyoruz ama sizin talimatınız ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama Bilim Kurulu uzatılabilir diyorsa ona uyalım. Onların tavsiyesi istikametinde gitmekte fayda var.