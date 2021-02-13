Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin

Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu

Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan yayınladığı mesajında, "Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

76 yaşındaki Eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti. Sağlık durumuna ilişkin elde edilen son bilgilere göre Eski İBB Başkanı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelen Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Topbaş, 2004'ten istifa ettiği 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştü.