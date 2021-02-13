Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

13.02.2021 16:50 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:08

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan yayınladığı mesajında, "Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

76 yaşındaki Eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti. Sağlık durumuna ilişkin elde edilen son bilgilere göre Eski İBB Başkanı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelen Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Topbaş, 2004'ten istifa ettiği 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için başsağlığı mesajı: Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız

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