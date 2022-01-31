Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de revizyon sinyali: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2 saat 20 dakika süren ve ağırlıklı olarak dış politikanın ele alındığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, konuşmasının başında görevinden affını isteyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"GEREKİRSE YENİ DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ"

Kabine'de gerek duyulması durumunda yeni değişiklikler yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir vizyonlara hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Gerekirse Kabine'de yeni değişiklikler yapabiliriz" dedi.

"BU ZAMANA KADAR 6 BAKANIMIZ DEĞİŞTİ"

Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için mücadele ettiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymayan, vatanlarına laik olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.