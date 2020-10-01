Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "idam" açıklaması: Düzenleme bana gelirse onaylarım

Son dakika! TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı için meclise gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gündemdeki idam tartışmaları ile ilgili daha önceki ifadelerini yineleyerek "Meclisten idamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi, gelirse onaylarım" dedi.

HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması ve meclis bahçesinde oturma eylemi başlatması konusu da sorulan Erdoğan, "Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır'" açıklamasını yaptı.

"TAVSİYELERE UYARSAK HER ŞEY DEĞİŞECEK"

Sağlık Bakanı Koca'nın günlük açıklanan koronavirüs hasta sayısında vaka/hasta ayrımı yapıldığını söylemesinin ardından oluşan tartışmalara da cevap veren Cumhurbaşkanı, ''Bilim insanları bununla ilgili her türlü araştırmayı, çalışmayı yapıyor. Üzüntümüz sayının buralara kadar gelmiş olması. Biraz tavsiyelere uyarsak her şey değişecek'' ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTO ADIM ATARSA, SEVE SEVE BEN DE VARIM"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrılarının hatırlatılması üzerine ise Erdoğan şunları söyledi: ''Parlamento yeni bir adım atarsa seve seve ben de varım. Biz ne yapacağımızı Paşinyan'a soracak değiliz. Meclis konuşmamda da söyledim''