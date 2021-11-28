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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Cengiz ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından da "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaşmıştı.

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AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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