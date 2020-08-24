Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanında tatbikat icra edeceğini açıklayan Yunanistan'a tepki gösterdi. Bölgede yaşanan her olumsuzluğun sorumlusunun Yunanistan olduğunu belirten Erdoğan, "Tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanında tatbikat icra edeceğini açıklayan Yunanistan'a, "Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır. Tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Giresun'daki sel felaketi, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanı sıra Yunanistan'ın bugün ilan ettiği NAVTEX kararına da değindi.

"YUNANİSTAN'IN BÖYLE BİR İLANA HAKKI YOKTUR"

Yunanistan'ın yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi NAVTEX mesajını yayınladığına dikkat çeken Erdoğan, "Yunanistan'ın böyle bir ilana hakkı yoktur. Bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır.

"BUNDAN SONRA ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARA KATLANACAKLAR"

Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar NAVTEX'te karşımıza çıkacaklardır" ifadelerini kullandı.