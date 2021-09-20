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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır'ı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu Başkanı Bozkır'ı kabul etti

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sona eren Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi sona eren Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

BM 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nin açılışının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmişti. Erdoğan, Guterres ile görüşmesinin ardından görevi sona eren BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti. - NEW YORK

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