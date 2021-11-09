Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız."
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Akkuyu Santrali'nin ardından süratle 2. hatta 3. nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız."
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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