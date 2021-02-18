Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantına başkanlık etti
Son dakika gündem haberine göre AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin AK Parti Genel Merkezi'ne girişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne girişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti Genel Merkezi'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde...
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin AK Parti Genel Merkezi'ne girişi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne girişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti Genel Merkezi'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK Toplantısına başkanlık etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu