Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantına başkanlık etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantına başkanlık etti

18.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:59

Son dakika gündem haberine göre AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin AK Parti Genel Merkezi'ne girişi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne girişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti Genel Merkezi'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde...

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin AK Parti Genel Merkezi'ne girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın AK Parti Genel Merkezi'ne girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AK Parti Genel Merkezi'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK Toplantısına başkanlık etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantına başkanlık etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantına başkanlık etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantına başkanlık etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantına başkanlık etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK Toplantına başkanlık etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 17:05:06. #1.14#
title