Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi
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Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılını sona erdirme kararı aldıklarını açıkladı. Bu sözlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar süreceğini duyurdu.

18.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:21

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

"YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK"

Erdoğan'ın öğrencilerin merakla beklediği bir haberi de paylaştı ve şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

"KREŞLER 15 HAZİRAN'DA FAALİYETE GEÇECEK"

Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır. Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

"STATLARIMIZDA İSTİKLAL MARŞI YAYINI YAPILACAKTIR"

Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum. Bugün Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın saat 19.19'da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz."

UZAKTAN EĞİTİM 19 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Bu duyurunun ardındanMilli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar süreceğini açıkladı.

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Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi

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