Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir

Son dakika! Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama uygulaması için 10 milyon dozluk ikinci parti aşıların bu hafta sonuna kadar gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

14 Ocak'ta Çin'den getirilen aşılarla Türkiye genelinde başlatılan aşılama uygulamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen onayın çıktığını belirterek, "Aşılar Çin'den bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon kadar gelmesidir. Huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılamamız devam edecek." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Restoran işletmeciliği konusunu Kabine toplantısında değerlendireceğiz. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir.

"2023'TEN ÖNCE ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Biliyorsunuz biz erken seçim konusunda bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Haziran 2023'ten önce erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür.

"REFORM PAKETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA YAPACAĞIZ"

Reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmaları yaptık. Bu hafta içinde de özellikle insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili eylem planımızı aramızda konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı inşallah yapacağız.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var: Bir gece ansızın gelebiliriz. Olay budur."