Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Mayıs ve haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması planlıyoruz. Bayram sonuna kadar haftasonu kısıtlaması devam edecek" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
27.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1 Mayıs ve hafta sonu için yeniden sokğa çıkma yasağı ilan edileceğini açıkladı.

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntıları da açıklayan Erdoğan, "Sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için sizlere şahsım adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacak. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu hafta sonu da üç gün süreyle, 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız." dedi.

CUMA GÜNÜ MARKETLER SINIRLI SÜREDE AÇIK OLACAK

Marketlerin 1 Mayıs Cuma günü sınırlı sürede açık olacağını duyuran Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Cuma günü marketler 9:00 -14:00 arası açık olacak. Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür. Hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Ramazan bayramı sonuna kadar haftasonları sokağa çıkma kısıtlamaları sürecek."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1, 2, 3 Mayıs tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
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