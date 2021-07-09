Son Dakika: Cumartesi eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık?
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Son Dakika: Cumartesi eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık?

Son Dakika: Cumartesi eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık?
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Son Dakika: Kısıtlamaların kalktığı yeni normalleşme döneminde cumartesi günü eczanelerin açık olup olmadığı araştırılmaktadır. Eczaneler cumartesi açık mı? Sorusu hafta içinin son gününde merak ediliyor. Peki, Cumartesi eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık? Eczaneler cumartesi açık mı?

Son Dakika: Kısıtlamaların kalktığı yeni normalleşme döneminde cumartesi günü eczanelerin açık olup olmadığı araştırılmaktadır. Eczaneler cumartesi açık mı? Sorusu hafta içinin son gününde merak ediliyor. Peki, Cumartesi eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık? Eczaneler cumartesi açık mı? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

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