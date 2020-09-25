Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı
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Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı

25.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:09

Son dakika: Türkiye'de bulunan selefi derneklerinin silahlandığını ve iç savaşa hazırlandığını söyleyen Cübbeli Ahmet, söz konusu iddiasıyla ilgili bu sabah ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Cübbeli Ahmet'in ifadesi sonrası hemen harekete geçti ve soruşturma başlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Türkiye'de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı, iç savaşa hazırlanıyorlar" ifadesinden sonra bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. İfade sonrası ise savcılık hemen harekete geçti. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin konuyla ilgili "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

SABAH SAATLERİNDE İFADE VERDİ

Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 2 bin selefi derneğin silahlandığını iddia etmişti. Televizyon programındaki bu sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 3 gün önce Cübbeli Ahmet Hoca'ya tebligat göndererek ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırılan Cübbeli Ahmet Hoca, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdiği öğrenildi.

HEMEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İfadesinden sonra ise söz konusu derneklerle ilgili soruşturma başlatıldığı haberi geldi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin yaptığı açıklamada "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı" dedi.

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ?

CNN Türk'te katıldığı programda Cübbeli Ahmet şunları söylemişti "Şahıslar pompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım."

Son Dakika: Cübbeli Ahmet'in işaret ettiği silahlanan selefi gruplar hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları (12)
MEDYAYA HABER VERDİKTEN SONRA İFADE VERSE NE OLU: gizlenen gizlenmiştir. . geçti bolunun pazarı. . medyadan yayın yaparak önceden işaret çaktı açık ve net. .
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NE BİLDİN: Ah ulan abidin ne kadar cok sey biliyorsun be. Sorsak fatihayi okuyamazsin ama muslumanlik fetvasini da verdin hemen cuma vakti.
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KRAL: ya bunun lafına inanan varmı.yanmaz kefen satan biri bu.provokatör bu
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