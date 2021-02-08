Son dakika... Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında
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Son dakika... Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında

08.02.2021 08:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:55
Son dakika... Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN'da çöp konteynerinde ağlama sesi duyulması sonucu bulunan bir haftalık kız bebeği terk ederek kaçtıkları belirlenen Afgan uyruklu anne Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. gözaltına alındı.

SAMSUN'da çöp konteynerinde ağlama sesi duyulması sonucu bulunan bir haftalık kız bebeği terk ederek kaçtıkları belirlenen Afgan uyruklu anne Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. gözaltına alındı.

Olay, 5 Şubat günü saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde meydana geldi. Çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti. Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek burada Covid-19 ünitesinde tedavi altına alındı. Bebeğin, tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, bölgede çok sayıda güvenlik kamerasına el koyarak şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin farklı isim kullandıkları ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Afgan uyruklu anne Haniye M. ve doğumu gerçekleştirdiği öğrenilen ebe Arifeh M. olduğu belirlendi. Ekipler, gece şüphelileri gözaltına aldı. 


Son dakika... Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında
Son dakika... Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında
Son dakika... Çöpe bırakılan bebek soruşturmasında anne ve ebe gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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