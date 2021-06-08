Son Dakika | Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi
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Son Dakika | Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre - Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi Polisin güvenlik önlemi aldığını görünce aşağı inip çantasını aldı Burdur'da şüpheli çanta alarmı polis ekiplerini harekete geçirdi.

- Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi

Polisin güvenlik önlemi aldığını görünce aşağı inip çantasını aldı

BURDUR - Burdur'da şüpheli çanta alarmı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeni Hamam Sokağı'nda içinde bomba olabileceği söylenen şüpheli bir çanta olduğu ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemlerini aldılar. Bomba imha ekibinin beklenmesi sırasında polis ekiplerini gören ev sahibi evin önüne çıkarak çantanın kendilerine ait olduğunu, çöp olarak evin önüne koyduklarını ifade etti. Bir süre korku dolu anların yaşanmasına neden olan çanta ev sahibine teslim edilerek evin önüne değil çöpe atılması istendi.

Son Dakika | Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi
Son Dakika | Çöpe atmak yerine evin önüne koyduğu eski çanta polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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