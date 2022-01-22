Çocuklar karın tadını kayarak çıkardı

ANKARA (İHA) - Ankara'da yarıyıl tatiline giren çocuklar, yokuşta kayarak karın tadını çıkardı. Yokuştan kayan çocuklar birbirlerine kar topu fırlatarak eğlenceli anlar geçirdi.

Kar Başkent'te de etkili oldu. Ankara'nın yüksek kesimlerinde yaşayan çocuklar, yokuştan kayarak birbiriyle yarış yaptı. Yarıyıl tatilinin ilk gününde karın tadını çıkaran çocuklar, yoldan geçen arabalara kar topu fırlatmayı da ihmal etmedi.

"KAR YAĞDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Salih Öztürk adlı çocuk çok mutlu olduğunu belirterek, "Kar bayağı güzel yağıyor. Bu aralar yağmaya başladı, dün yoktu. Biz çok mutluyuz, burada oynuyoruz. Sabahtan burada değildik, 13.00'da çıktık dışarıya. Arkadaşlarımla oynadığım için güzel hissediyorum. Kar olmadığı için bayadır dışarı çıkmıyordum. Kar her zaman yağsa güzel olur" dedi.

Karda oynayan Emirhan Akman ise, "Hava normalde soğuk ve ayaz olurdu kar yağdığında. Şimdi hava iyi biraz. Arkadaşlarımla oynarken eğleniyorum bayağı. Tatilde olmak bayağı iyi. Herkese iyi tatiller" diye konuştu.

DEDELER DE TORUNLARIYLA KARDA OYNAMAYA ÇIKTI

Torunuyla karda oynamak için dışarı çıkan Halil Demirel, geçmişte karda oynamanın daha güzel olduğunu dile getirerek, "Havalar karlı. Hasret kaldığımız günler bunlar. Çocuklar eğlenince biz de eğleniyoruz. Bu bizim zamanımızda böyle değildi, daha farklı mevsimler yaşıyorduk. Daha güzel ortamlarımız vardı. İnsanlar biraz daha hasret yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yokuştan kayarak birbirleriyle yarış yapan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Sadettin Aliusta/İHA)