Son dakika... Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı
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Son dakika... Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

26.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:57
Son dakika... Çocuk istismarı içerikleri sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: SAMSUN'da sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntüleri alıp sattığı belirlenen İbrahim D. (45) gözaltına alındı.

SAMSUN'da sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden çocuk istismarı içerikli görüntüleri alıp sattığı belirlenen İbrahim D. (45) gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmamak için farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden yapılan çocuk istismarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yakalanmamak için farklı sanal ağlar kullandığı belirlenen İbrahim D.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelinin İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde oturduğu saptandı. İbrahim D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin bilgisayar ve hard disklerinde çocuklarla ilgili istismar içerikleri ele geçirildi. İbrahim D., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Miraç ŞENTÜRK

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