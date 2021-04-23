Son dakika! Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı "çocukları koruyalım"
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Son dakika! Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı "çocukları koruyalım"

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı "çocukları koruyalım" -Adana'da duyma engelli 9 yaşındaki Efe Ay Adana Emniyet Müdürü olunca ilk talimatı "Çocukları koruyalım" oldu -Çocuk emniyet müdürü pandemiyi de unutmayarak "Maske, mesafe ve temizliğe dikkat" dedi Adana'da duyma engeli 9 yaşındaki Efe...

Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı "çocukları koruyalım"

-Adana'da duyma engelli 9 yaşındaki Efe Ay Adana Emniyet Müdürü olunca ilk talimatı "Çocukları koruyalım" oldu

-Çocuk emniyet müdürü pandemiyi de unutmayarak "Maske, mesafe ve temizliğe dikkat" dedi

ADANA - Adana'da duyma engeli 9 yaşındaki Efe Ay Adana Emniyet Müdürü olunca ilk talimatı "Çocukları koruyalım" oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci koltuğu engelli çocuklara bıraktı. Sırasıyla engelli Ethem Özdemir, Kerem Ulu, Osman Efe Çakar, Ela Ay ve Efe Ay makam koltuğuna oturarak emniyet müdürü oldu. Çocuklardan Efe Ay tıpkı bir emniyet müdürü gibi telsizden talimatlar verdi. Ay'ın ilk talimatı ise "çocukları koruyalım oldu". Ay daha sonra trafiğin çok yoğun olduğunu, okul önlerinde önlem alınması talimatı verdi. Ay, pandemiyi de unutmayarak telsizden herkese "Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" dedi.

İnci, çocuklara oyuncak hediye etti. Çocuklarda İnci'ye şiir okuyup Atatürk portresi hediye etti.

Son dakika! Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı 'çocukları koruyalım'
Son dakika! Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı 'çocukları koruyalım'
Son dakika! Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı 'çocukları koruyalım'
Son dakika! Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı 'çocukları koruyalım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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