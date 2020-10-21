Son dakika! Çift süren şahıs feci şekilde öldü
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Son dakika! Çift süren şahıs feci şekilde öldü

21.10.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:28
Son dakika! Çift süren şahıs feci şekilde öldü

Son dakika haberler: Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kalp krizi geçiren sürücü traktörden inmek isterken pulluğa takılarak, sürüklendi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kalp krizi geçiren sürücü traktörden inmek isterken pulluğa takılarak, sürüklendi. Şahıs olay yarinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karkamış ilçesi Yurtbağı Mahallesi'nde kendisine ait tarım arazisinde çift süren İsmail B., direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki traktörden inmeye çalışan İsmail B. traktörün arkasında bulunan pulluğa takılarak, bir süre sürüklendi. Traktör arazinin meyilli bir kısmında kendiliğinden dururken, İsmail B. ise olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail B.'den haber alamayan ve tarlaya giden yakınları, şahsın cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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