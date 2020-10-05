Son dakika! Cezayir'de okullar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak açılacak
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Son dakika! Cezayir'de okullar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak açılacak

05.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 05.10.2020 00:09
Son dakika! Cezayir'de okullar 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak açılacak

Son dakika haberlerine göre Cezayir yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okulların 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak açılmasına karar verdi.

Cezayir yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okulların 21 Ekim'den itibaren kademeli olarak açılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu'nda, ülke genelinde ilkokulların 21 Ekim, ortaokul ve liselerin 4 Kasım, mesleki eğitim veren okulların 15 Kasım, üniversitelerin ise 22 Kasım'da açılması kararlaştırıldı.

Ülkede salgınla ilgili gelişmelere binaen okulların açılması kararının yeniden gözden geçirilebileceği ve bu konuda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun yetkili olacağı kaydedildi.

Cezayir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde okulların 12 Mart'ta kapatılmasına karar verilmişti.

Can kaybı ve vaka sayıları arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 4 kişi daha yaşamını yitirdi ve 141 yeni vaka tespit edildi.

Ülke genelinde virüs kaynaklı toplam can kaybı 1760'a, vaka sayısı da 52 bin 136'ya çıktı.

Ayrıca Kovid-19 teşhisi konulan 96 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 36 bin 578'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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